В МЧС заявили о стабилизации ситуации в Армянске после химического выброса

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Ситуация на севере Крыма, спровоцированная ухудшением экологической обстановки из-за химического выброса, стабильна, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Специалисты крымского Роспотребнадзора 14 сентября зарегистрировали новый выброс концентрации вредных веществ в атмосферу на севере Крыма. На территории Армянска и близлежащих сел введен режим ЧС, который позволит использовать средства резервного фонда для ликвидации последствий выброса. По заверению специалистов, угрозы для жизни и здоровья населения нет.

"Ситуация в Армянске стабильна, угрозы населению Крыма нет", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, ситуация, сложившаяся в результате распространения химического вещества на севере Крыма, находится на особом контроле правительства республики и МЧС России. Также в Армянске создан оперативный штаб, который функционирует круглосуточно. Специалисты ежедневно проводят исследования проб воздуха на наличие вредных химических веществ.

На севере Крыма с конца августа произошло уже несколько превышающих концентрацию химвыбросов в атмосферу. Причиной стали испарения из кислотонакопителя химического завода "Крымский Титан", рядом с которым расположен город Армянск и ряд сел. При этом власти решили 4 сентября в предупредительных мерах объявить в школах каникулы и всех детей дошкольного и школьного возраста отправить на оздоровление в санатории. Химзавод "Крымский титан" был полностью остановлен для модернизации. Регион вернулся к естественному фону 7 сентября. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

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