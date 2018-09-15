В Татарстане обжалуют отмену дела против убившего грабителей бизнесмена

КАЗАНЬ, 15 сен — РИА Новости. Следственное управление СКР по Татарстану намерено обжаловать решение прокуратуры об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданина, нанёсшего смертельные ранения двум напавшим на его дом грабителям, сообщает ведомство.

По данным регионального МВД, двое неизвестных в масках 12 сентября около 08.00 ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "разбой". В отношении 41-летнего Деданина было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".

В четверг прокуратура Татарстана признала решение следователя о возбуждении уголовного дела в отношении Деданина незаконным и отменила его.

Личности погибших установлены, это жители Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 39-летний Владислав Колоярцев. Третьим подозреваемым проходит 47-летний ранее не судимый житель Бугульмы. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По информации МВД по Татарстану, задержанный признал факт знакомства с нападавшими, но отрицает свою вину в совершении преступления.

"Тело Нетроголова с множественными колото-резаными ранениями в области спины, головы, шеи, лица, верхних конечностей было обнаружено в помещении гаража, тело Колоярцева с аналогичными ранениями было обнаружено в восьми метрах перед входом в гараж, за территорией домовладения. Характер и локализация повреждений, имеющихся на телах, указывают на то, что повреждения были нанесены преимущественно сзади, при этом погибшие пытались обороняться, о чем свидетельствуют множественные ранения, а также скрыться с места происшествия, о чем свидетельствует места обнаружения их тел", — говорится в сообщении следственного управления.

По мнению следствия, все обстоятельства произошедшего подлежат всесторонней и объективной проверке, что невозможно в рамках доследственной проверки без возбуждения уголовного дела. В частности, по информации следственного управления, у органов предварительного следствия без возбуждения дела нет возможности провести такие экспертизы, как судебно-медицинские, судебно-генетические, судебно-баллистические, судебно-трасологические, судебно-психиатрические и судебно-психофизиологические (полиграф).

"В связи с этим следственными органами Следственного комитета по Республике Татарстан данное постановление прокуратуры будет обжаловано", — подчёркивает ведомство.