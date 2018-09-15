На севере Крыма не зафиксировали отравлений химическими веществами

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Отравлений химическими веществами в городе Армянск, попавшего в зону химвыброса на севере Крыма, не зарегистрировано, сообщает пресс-служба минздрава Крыма.

Специалисты крымского Роспотребнадзора 14 сентября зарегистрировали новый выброс концентрации вредных веществ в атмосферу на севере Крыма. На территории Армянска и близлежащих сел введен режим ЧС, который позволит использовать средства резервного фонда для ликвидации последствий выброса. По заверению специалистов, угрозы для жизни и здоровья населения нет.

"В Армянске не зарегистрировано ни одного случая отравления химическими веществами", — говорится в сообщении.

По данным минздрава, с 14 по 15 сентября за медицинской помощью обратились четыре человека. Детей среди них не зарегистрировано.

"Среди диагнозов – аллергические реакции неясной этиологии, аллергический фарингит. Трое пациентов находятся на амбулаторном лечении, один госпитализирован с диагнозом аллергическая реакция неясной этиологии. Состояние пациента удовлетворительное", — говорится в сообщении.

На севере Крыма с конца августа произошло уже несколько превышающих концентрацию химвыбросов в атмосферу. Причиной стали испарения из кислотонакопителя химического завода "Крымский Титан", рядом с которым расположен город Армянск и ряд сел. При этом власти решили 4 сентября в предупредительных мерах объявить в школах каникулы и всех детей дошкольного и школьного возраста отправить на оздоровление в санатории. Химзавод "Крымский титан" был полностью остановлен для модернизации. Регион вернулся к естественному фону 7 сентября. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

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