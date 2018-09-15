Власти Зеленограда прокомментировали гибель молодого человека на стадионе

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Стадион в Зеленоградском административном округе (ЗелАО), на поле которого в пятницу произошел несчастный случай, не является городским объектом, а принадлежит частной организации, заявил журналистам префект ЗелАО Анатолий Смирнов.

Ранее старший помощник главы управления СК России по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что 18-летний юноша, на которого упали футбольные ворота, погиб в Зеленограде, ведется доследственная проверка.

"Вечером 14 сентября произошел несчастный случай на стадионе, который не эксплуатируется в настоящее время. Это частная территория, находится на балансе организации "Элион спорт". Стадион не является городским объектом, на нем не проводятся городские мероприятия", — сказал Смирнов.