В Калининградской области возбудили дело из-за гибели ребенка

КАЛИНИНГРАД, 14 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели восьмилетнего ребенка в тракторном прицепе в одном из поселков Славского района Калининградской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

По данным следствия, днем 18 августа в одном из поселков Славского района Калининградской области восьмилетний мальчик забрался в тракторный прицеп, в котором в это время находились четыре евробочки, заполняемые водой при помощи насоса. В какой-то момент прицеп начал самопроизвольное движение, и ребенок оказался зажатым между бочками, частично заполненными водой. От полученных повреждений мальчик скончался в больнице.

"Следственными органами СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинения смерти по неосторожности", — сказала представитель ведомства.

Она отметила, что расследование уголовного дела продолжается, следствие назначило ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, которые могут быть привлечены в качестве обвиняемых.