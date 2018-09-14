В Калининградской области возбудили дело из-за гибели ребенка

КАЛИНИНГРАД, 14 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели восьмилетнего ребенка в тракторном прицепе в одном из поселков Славского района Калининградской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
"Следственными органами СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинения смерти по неосторожности", — сказала представитель ведомства.
Она отметила, что расследование уголовного дела продолжается, следствие назначило ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, которые могут быть привлечены в качестве обвиняемых.