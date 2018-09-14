КАЗАНЬ, 14 сен — РИА Новости. Суд в Бугульме заключил под стражу подозреваемого в соучастии в нападении на предпринимателя Евгения Деданина, который в среду убил двух напавших на его семью грабителей, сообщает МВД по Татарстану.

По данным регионального МВД, двое неизвестных в масках в среду около 8 утра ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "разбой". В отношении 41-летнего Деданина было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". В четверг прокуратура Татарстана признала решение следователя о возбуждении уголовного дела в отношении Деданина незаконным и отменила его.

"В кратчайшие сроки сотрудниками полиции была установлена личность третьего сообщника. Им оказался 47-летний ранее не судимый житель Бугульмы. Он был задержан в тот же день. 14 сентября решением суда Бугульминского района ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.

МВД отмечает, что задержанный признал факт знакомства с нападавшими, но отрицает свою вину в совершении преступления.

По информации следственного управления СК по Татарстану, личности погибших установлены, это жители Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 39-летний Владислав Колоярцев. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли огнестрельное оружие ограниченного поражения, записи камер видеонаблюдения, остатки масок нападавших, принадлежавшие им рации, ключи, отвертку, бинокль.