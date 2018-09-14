На "Крымском титане" заменят все фильтры

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Завод "Крымский Титан", испарения из кислотонакопителя которого стали причиной химических выбросов на севере Крыма, заменит все фильтры и построит станцию нейтрализации стоков, сообщил гендиректор предприятия Андрей Акулов.
"По разбавленной серной кислоте у нас планируется построить станцию нейтрализации. Это середина следующего года. По выбросам в атмосферу у нас тоже планируется ряд мероприятий. Подписан приказ заменить все рукава, все фильтры на заводе, независимо от того, когда они были установлены", — сказал журналистам Акулов.
При этом он не назвал срок возобновления работы предприятия, так как для этого необходимо выполнить предписание Роспотребнадзора.
"Завтра не заработает", — подчеркнул Акулов.
Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Угрозы для жизни и здоровья населения, по заверению специалистов, не было.
Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.
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