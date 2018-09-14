СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Оснований вывозить население из Армянска на севере Крыма, где продолжаются выбросы из-за испарения кислотонакопителя химического завода "Крымский титан", нет, сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе снова зафиксировано 14 сентября. Власти республики решили ввести режим ЧС, который позволит использовать средств резервного фонда для ликвидации последствий выбросов.

"Соответствующие подъемы предельно допустимых концентраций от фонового уровня бывают в каждом промышленном регионе. Они регистрируются практически во всех промышленных крупных регионах Российской Федерации. Именно поэтому никаких определенных действий по выводу взрослого населения из Армянска и села Перекоп в настоящее время не проведено, и необходимости в этом сегодня нет", — сказала журналистам Пеньковская.

По ее словам, для Армянска и близлежащих сел с введением режима ЧС фактически ничего не изменится. Угрозы для здоровья и жизни населению нет, угрозы токсических отравлений тоже нет. Вещества, выявленные в атмосфере, имеют только эффект раздражающего действия.

"Данные, которые мы имеем, говорят о том, что риска для развития каких-либо острых ситуаций среди взрослого населения нет. Это подтверждается данными осмотров жителей села Перекоп и города Армянск… Весь комплекс мероприятий, который реализовывался до настоящего времени, будет продолжаться в том же объеме. Это касается и мероприятий, которые проводит МЧС по уборке улиц, мероприятий по кислотонакопителю, а цикл производства на заводе продолжает быть остановленным", — сказала Пеньковская.

В то же время, по ее словам, детей, вывезенных около недели назад из Армянска пока оставят в санаториях до окончательной стабилизации ситуации.

"Детей с целью профилактики вывезли в оздоровительные учреждения. На сегодня до того, пока ситуация не стабилизируется, дети будут находиться, это решение принято штабом, в оздоровительных учреждениях", — сказала Пеньковская.

В свою очередь вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко сообщил, что из резервного фонда на оздоровление детей выделено 76 млн рублей.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Угрозы для жизни и здоровья населения, по заверению специалистов, не было.

Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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