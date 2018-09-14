СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Оснований вывозить население из Армянска на севере Крыма, где продолжаются выбросы из-за испарения кислотонакопителя химического завода "Крымский титан", нет, сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
"Соответствующие подъемы предельно допустимых концентраций от фонового уровня бывают в каждом промышленном регионе. Они регистрируются практически во всех промышленных крупных регионах Российской Федерации. Именно поэтому никаких определенных действий по выводу взрослого населения из Армянска и села Перекоп в настоящее время не проведено, и необходимости в этом сегодня нет", — сказала журналистам Пеньковская.
По ее словам, для Армянска и близлежащих сел с введением режима ЧС фактически ничего не изменится. Угрозы для здоровья и жизни населению нет, угрозы токсических отравлений тоже нет. Вещества, выявленные в атмосфере, имеют только эффект раздражающего действия.
В то же время, по ее словам, детей, вывезенных около недели назад из Армянска пока оставят в санаториях до окончательной стабилизации ситуации.
"Детей с целью профилактики вывезли в оздоровительные учреждения. На сегодня до того, пока ситуация не стабилизируется, дети будут находиться, это решение принято штабом, в оздоровительных учреждениях", — сказала Пеньковская.
В свою очередь вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко сообщил, что из резервного фонда на оздоровление детей выделено 76 млн рублей.
Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.
Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.
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