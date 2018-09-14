В Новосибирске на авиадебошира завели уголовное дело

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Жителя Ямало-Ненецкого округа сняли в Новосибирске с рейса в Горно-Алтайск за дебош и завели административное дело, а когда он стал протестовать и оскорблять правоохранителей — то и уголовное, сообщила в пятницу вечером официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво поступило сообщение о том, что к самолету требуется наряд полиции по причине агрессивного поведения одного из пассажиров", — цитирует ее сайт ведомства.

Установлено, что мужчина на борту рейса Томск — Новосибирск — Горно-Алтайск дебоширил и оскорблял пассажиров и бортпроводников, так что командир судна решил отказать ему в дальнейшем перелете из Новосибирска, сообщила Волк.

Уточняется, что 43-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа был доставлен в дежурную часть аэропорта, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

"Не желая быть привлеченным к административной ответственности, фигурант в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудников правоохранительных органов", — рассказала Волк.

По этому факту было возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти.