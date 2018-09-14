Напавший с ножом на девочку в Москве получил 22 года лишения свободы

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам лишения свободы мужчину, который в июне напал с ножом на 11-летнюю девочку в Москве, чтобы украсть у нее телефон, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Установлено, что днем 8 июня виновный проследовал за 11-летней девочкой в подъезд жилого дома по 4-му Очаковскому переулку в Москве. Мужчина напал на ребенка, чтобы украсть ее мобильный телефон, но девочка оказала сопротивление. В результате виновный ударил девочку ножом в грудь и скрылся с места происшествия. Ребенок остался жив благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи.

Добавляется, что 43-летний житель Нижнего Новгорода Виталий Косячкин осужден за "покушение на убийство малолетнего, сопряженное с разбоем" и "разбой с причинением тяжкого вреда здоровью".

"С учетом позиции государственного обвинителя Никулинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Косячкина к 22 годам лишения свободы, с отбыванием части наказания в течение 10 лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о моральном вреде на один миллион рублей.