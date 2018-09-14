В Пензе потушили пожар на летней веранде

САРАТОВ, 14 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные в пятницу ликвидировали возгорание на летней веранде кафе в центре Пензы, пострадавших нет, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Анна Шупилова.

Ранее Шупилова рассказала, что сообщение о пожаре на летней веранде кафе в центре Пензы поступило в пятницу в 15.40 мск, огонь охватил 150 квадратных метров. По предварительным данным МЧС, никто не пострадал.

"Пожар уже ликвидирован, пострадавших нет. Летняя веранда — это не пристройка к ресторану, это отдельно стоящая летняя веранда, она не эксплуатировалась, людей на ней не было. На момент прибытия пожарных подразделений горела открытым огнем, в настоящее время пожар уже ликвидирован", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что причина пожара устанавливается.