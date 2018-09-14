Бывшего замминистра Челябинской области отпустили под домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен — РИА Новости. Суд в Челябинске изменил в пятницу меру пресечения бывшему первому замминистра экономического развития региона Антону Бахаеву с заключения под стражей на домашний арест, сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

"Центральным районным судом Челябинска 14 сентября вынесено постановление об изменении меры пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест в отношении Бахаева… до 19 ноября", — говорится в сообщении.

Следователь обратился с ходатайством о продлении ареста Бахаеву, обвиняемый и его защитники просили изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, добавляется в сообщении.

Центральный районный суд 21 июля вынес постановление об аресте Бахаева до 19 сентября, он обвиняется следователями ФСБ по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Согласно материалам дела, в 2017 году были осуществлены два платежа из областного бюджета, которые, по мнению следствия, были похищены Бахаевым. Следователь в суде заявил, что Бахаев совершал преступления в составе группы лиц, личности которых не установлены. Гособвинитель уточнил журналистам, что речь идет о выделении 3,8 миллиона рублей на российско-казахстанский форум 2017 года, который проходил в Челябинске.