В Нижегородской области пропала двухлетняя девочка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Двухлетняя девочка пропала в Кстовском районе Нижегородской области, объявлен срочный сбор волонтеров на поиск ребенка, сообщил РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

Двухлетняя девочка пропала в поселке Ветчак утром в пятницу. По предварительной информации, девочка вместе с мамой и другими детьми гуляла с собакой и в определенный момент пропала в густой траве.

"Наши волонтеры были рядом, узнали от местных полицейских о случившемся и первыми оказались на месте. Сейчас организуем звуковое оповещение для населения, чтобы помогали искать ребенка. Главная задача – перекрыть подходы к воде, к дорогам и к опасным объектам – колодцам, ямам", — сказал Шухрин.

Сейчас сотрудники полиции и волонтеры прочесывают местность, а также наблюдают за территорией с квадрокоптера.