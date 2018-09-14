В Самаре разыскивают грабителя, напавшего с ножом на продавца магазина

САМАРА, 14 сен — РИА Новости. Самарская полиция разыскивает грабителя, порезавшего ножом продавца и посетителя продуктового магазина из-за двух тысяч рублей, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по региону.

Ранее в соцсетях разместили запись с камер наблюдения, на которой видно, как мужчина с пакетом на голове заходит в магазин и, угрожая посетительнице торговой точки, начинает требовать выручку из кассы. Женщина-продавец отказывает грабителю, после чего тот начинает бить посетительницу ножом. Сотрудница магазина пытается отогнать злоумышленника шваброй, мужчина бьет ножом и ее. В итоге женщина отдает ему деньги из кассы.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе, инцидент произошел 7 сентября примерно в 21.30 (20.30 мск), неустановленный преступник в магазине на 18 километре Московского шоссе в Самаре ранил продавца и покупателя, похитил из кассы две тысячи рублей. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой").

"Ведется полный комплекс мероприятий по поиску злоумышленника, составлен фоторобот, опрошены жильцы близлежащих домов, изучается материал камер видеонаблюдения", — сказал собеседник агентства.