Житель Читы на ночную прогулку с другом взял ствол от гранатомета

КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Житель Читы вместе с товарищем перемещался по городу со стволом от гранатомета, их задержали, сообщили РИА Новости в главке МВД по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, мужчин со стволом от гранатомета заметили в ночь на пятницу.

"В Чите полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили личность мужчин, которые в ночь на 14 сентября вошли в подъезд жилого дома с предметом, похожим на гранатомет… Установлено, что в руках у одного из молодых людей был использованный ствол от одноразового гранатомета. Предмет не представляет опасности", — сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, читинцы 1992 и 1995 годов рождения были доставлены в отдел полиции. В настоящее время сотрудники полиции проводят доследственные мероприятия.