СК рассказал о последствиях инцидента с самолетом в Пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Пожарная машина, которую задел крылом самолет авиакомпании "Победа", направляясь на стоянку в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, получила незначительные повреждения, как и воздушное судно, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в пятницу утром самолет зацепил крылом пожарную машину. В результате происшествия розлива топлива не произошло, никто не пострадал, сообщало ведомство.

"Ленинградским следственным отделом на транспорте… проводится доследственная проверка столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту "Пулково"… В результате… самолет и автомобиль получили незначительные повреждения", — говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов, информирует СК.