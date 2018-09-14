В Новосибирске проверят, был ли инцидент со спасением девушки фейком

НОВОСИБИРСК, 14 сен — РИА Новости. Полиция в Новосибирске организовала проверку изложенного в СМИ инцидента, когда 27-летняя женщина отбила 20-летнюю студентку от двух пьяных грабителей, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ГУМВД по Новосибирской области.

"Главное управление МВД РФ по Новосибирской области проводит проверку материалов, опубликованных в СМИ. Проверяться будут все обстоятельства произошедшего со слов девушки. По результатам проверки будет принято решение, которое будет доведено до представителей СМИ", — сказал собеседник агентства

В главке добавили, что пока каких-либо данных по изложенной в СМИ информации в полицию не поступало.

"Заявлений в полицию ни с одной из сторон не поступало. Также не поступало сообщений из медицинских учреждений о якобы доставленных с подобными травмами молодых людях", — сообщили в ГУМВД. В полиции добавили, что, таким образом, в ходе проверки полицейские выяснят, был ли на самом деле такой инцидент.

Как сообщалось, в минувшую среду в популярном в Новосибирске паблике АСТ-54 соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что ночью 20-летнюю студентку пытались ограбить двое пьяных мужчин, а увидевшая это с балкона 27-летняя женщина-тренер по бодибилдингу, выйдя во двор, вступила в драку с открывшими стрельбу из пневматического пистолета мужчинами, сломала им челюсть и ребра. Информация вызвала резонанс в социальных сетях и СМИ. Однако в пятницу паблик и Telegram-канал Mash написали, что вся история оказалась выдумкой.

РИА Новости в четверг Екатерина Швалюк сказала, что работает лишь администратором в фитнес-центре, а не тренером, но в целом подтвердила, что действительно отбила девушку от двух пьяных мужчин и сообщила, что отбиться от двух мужчин смогла только потому, что они были очень пьяными. Связаться с женщиной в пятницу РИА Новости не удалось.

Фейковые новости

На прошлой неделе в соцсетях появилась информация о пожилой жительнице Тюмени, которая в январе 2017 года якобы напала на почтальона с электрошокером и забрала у него три миллиона 415 тысяч рублей. Указывалось, что отыскать грабительницу удалось почти через год в Таиланде, где она потратила почти все украденные деньги. История получила широкую огласку в СМИ. Однако в полиции сообщили, что уголовное дело в отношении якобы воровки-пенсионерки не возбуждалось, а публикации об этом в СМИ являются фейковыми.

Еще одна громкая и похожая история произошла в конце августа. Тогда в социальных сетях и ряде федеральных и местных СМИ распространилось короткое видео, на котором показан взрыв гидроцикла. Сообщалось, что одним из пострадавших пассажиров гидроцикла является сын высокопоставленного чиновника из Геленджика, поэтому информация о ЧП скрывается. Уточнялось, что оба туриста получили тяжелые травмы и находятся в отделении реанимации в местной больнице.

Позже администратор канала одного из мессенджеров, распространивший данное видео, объяснил, что "создал очередной инфоповод" для журналистов, чтобы привлечь внимание к проблеме, когда работники СМИ берут информацию из социальных сетей "не проверяя, не переписывая, не уточняя детали и не получая комментарии".