В Новосибирске проверят, был ли инцидент со спасением девушки фейком

НОВОСИБИРСК, 14 сен — РИА Новости. Полиция в Новосибирске организовала проверку изложенного в СМИ инцидента, когда 27-летняя женщина отбила 20-летнюю студентку от двух пьяных грабителей, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ГУМВД по Новосибирской области.
В главке добавили, что пока каких-либо данных по изложенной в СМИ информации в полицию не поступало.
"Заявлений в полицию ни с одной из сторон не поступало. Также не поступало сообщений из медицинских учреждений о якобы доставленных с подобными травмами молодых людях", — сообщили в ГУМВД. В полиции добавили, что, таким образом, в ходе проверки полицейские выяснят, был ли на самом деле такой инцидент.
РИА Новости в четверг Екатерина Швалюк сказала, что работает лишь администратором в фитнес-центре, а не тренером, но в целом подтвердила, что действительно отбила девушку от двух пьяных мужчин и сообщила, что отбиться от двух мужчин смогла только потому, что они были очень пьяными. Связаться с женщиной в пятницу РИА Новости не удалось.
Фейковые новости
Еще одна громкая и похожая история произошла в конце августа. Тогда в социальных сетях и ряде федеральных и местных СМИ распространилось короткое видео, на котором показан взрыв гидроцикла. Сообщалось, что одним из пострадавших пассажиров гидроцикла является сын высокопоставленного чиновника из Геленджика, поэтому информация о ЧП скрывается. Уточнялось, что оба туриста получили тяжелые травмы и находятся в отделении реанимации в местной больнице.
Позже администратор канала одного из мессенджеров, распространивший данное видео, объяснил, что "создал очередной инфоповод" для журналистов, чтобы привлечь внимание к проблеме, когда работники СМИ берут информацию из социальных сетей "не проверяя, не переписывая, не уточняя детали и не получая комментарии".