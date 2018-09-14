В Белгороде возбудили дела из-за смерти новорожденных в роддоме

ВОРОНЕЖ, 14 сен — РИА Новости. Следствие возбудило уголовные дела в связи с гибелью новорожденных в перинатальном центре городской больницы №2 Белгорода, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
"Внимательно выслушав заявителей, изучив их доводы и пожелания, заместитель руководителя дал указание о возбуждении уголовных дел по фактам гибели новорожденных, даче конкретных поручений следователям и руководству следственного отдела по городу Белгород. Вопросы, возникшие у заявителей по медицинской документации и о причинах смерти их младенцев, будут в полной мере учтены при назначении комплексных экспертиз", — говорится в сообщении.
Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева, дела возбуждены по статье "причинение смерти по неосторожности", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
По его данным, организована проверка в отношении должностных лиц перинатального центра по организации медицинской помощи.