Под Астраханью мать и трое детей пострадали в ДТП с тремя машинами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости. Женщина и трое ее детей пострадали при столкновении трех автомобилей в Астраханской области, сообщает УМВД России по региону.

Авария произошла в четверг вечером на 19-м километре автодороги "Астрахань — Зеленга".

"Водитель автомобиля "ВАЗ-21099" выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с "Ладой" той же модели, которую от удара отбросило на стоявшую "Газель", — говорится в сообщении. В результате ДТП пострадала женщина 1975 года рождения, находившаяся в "Ладе", и три ребенка.

Женщина получила переломы ребер и была госпитализирована. У детей диагностированы ушибы и закрытые черепно-мозговые травмы. Годовалый мальчик, его семилетняя сестра и десятилетний брат доставлены в медицинское учреждение областного центра.

"Предполагаемый виновник аварии пояснил, что вынужденно выехал на встречную полосу из-за якобы остановившегося впереди транспортного средства", — отмечается в сообщении.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью людей, сотрудники полиции проводят административное расследование.