Пятерых хабаровчан осудили за скупку и отправку в Москву 7,5 тонн осетров

ХАБАРОВСК, 14 сен — РИА Новости. Суд в Хабаровске признал пятерых местных жителей виновными в скупке 7,5 тонн рыбы осетровых пород, вылов которой запрещен российским законодательством, и отправке деликатеса в Москву, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

Суд установил, что в 2015 году житель Хабаровска решил скупать у браконьеров рыбу, а затем продавать ее по более высокой цене в Москве. Он создал организованную преступную группу из местных жителей. С 2015 года по 2017 осужденные скупали осетров и калугу у жителей Ульчского и Николаевского районов, привозили в Хабаровск, а затем отправляли в Москву.

Отмечается, что для транспортировки рыбы по столице московские заказчики погрузили ее в специально приготовленный мусоровозочный автомобиль, а сверху забросали картоном, досками, пакетами. Правоохранители задержали машину, рыбу изъяли.

Также при обыске на одной из промышленных баз в поселке Де-Кастри Ульчского района обнаружен тайник, в котором находились 42 туши осетров общим весом свыше 800 килограммов, готовых к отправке. Всего у злоумышленников изъято свыше 7,5 тонны нелегально заготовленной рыбы.

"Суд признал пятерых мужчин виновными в незаконном приобретении, хранении, перевозке особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ. Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, остальным участникам от 3 до 4 лет лишения свободы условно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время допросов трое участников преступной группы дали признательные показания, двое вину не признали.

Активную роль в раскрытии и расследовании преступления принимали сотрудники ГУЭБиПК МВД России, управление "Т" четвертой службы ФСБ России, УФСБ и УВД России по Хабаровскому краю.

В Амуре обитают два вида осетровых рыб — амурский осетр и калуга. Из-за низкой численности их вылов в реке в коммерческих целях запрещали трижды: в первый раз в 1923–1930 годах, потом из-за ухудшения ситуации с 1958 по 1976 годы и с 1984 года по настоящее время. Существенный урон популяции наносит браконьерский лов.