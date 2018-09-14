Житель Кирова получил 14 лет за убийство пенсионерки ножкой от табурета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Кировчанину дали 14 лет колонии строгого режима за разбойное нападение на двух пенсионерок, в результате которого одна из них, ветеран войны, скончалась, сообщает СУСК по Кировской области.

Следствие и суд установили, что утром 8 февраля 45-летний житель города Кирова, взяв с собой в качестве оружия ножку от табурета, зашел в подъезд соседнего дома и позвонил в одну из квартир, где жили две пенсионерки.

Когда дверь открыла 91-летняя женщина, он повалил ее на пол и стал требовать денег. Крик женщины услышала ее 68-летняя соседка по квартире. Она попыталась оттащить нападавшего, но он избил ее ножкой от табуретки и заклеил скотчем рот. Затем 91-летняя соседка передала мужчине две тысячи рублей. Забрав деньги, обвиняемый скрылся.

Пенсионерки вызвали медиков и полицию. Мужчина вскоре был задержан. Девяностооднолетняя пенсионерка — ветеран Великой Отечественной войны — с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу, где спустя десять дней скончалась от полученных повреждений.

"Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Суд вынес мужчине обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении регионального СУСК.