В Хакасии ребенок проломил череп при падении с надувной горки

КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Четырехлетний ребенок в развлекательном центре Черногорска в Хакасии упал с надувной горки и проломил череп, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

"В ходе проверки установлено, что в июне 2018 года ребенок, находясь в детском развлекательном центре Черногорска, упал с надувной горки, получил при этом линейный перелом лобной кости справа, что повлекло тяжкий вред его здоровью", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенные для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным СК, причина произошедшего — грубое нарушение владельцем развлекательного центра правил эксплуатации надувного оборудования, непринятие мер по установке ударопоглощающих элементов, соответствующих рекомендациям производителя, запрещающих, кроме прочего, его установку на бетон или другие твердые поверхности.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.