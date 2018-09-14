В Карелии приставы перечислили долг тезке взыскателя

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 сен — РИА Новости. Служба судебных приставов Карелии назначила служебную проверку в районном отделе, после того как ведомство перечисляло задолженность постороннему человеку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФССП в пятницу.

Как пояснили РИА Новости в ведомстве, в 2015 году жительница карельского города Кондопога выиграла суд о взыскании 104,7 тысячи рублей долга с местного жителя. В мае того же года в службу судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании денежных средств.

"При проверке материалов исполнительного производства было установлено, что 96,9 тысячи рублей судебными приставами, ведущими исполнительное производство в разные периоды времени, были перечислены не взыскателю, а полной тезке взыскателя, но другой даты рождения", — пояснил собеседник агентства.

Факты перечисления денежных средств не тому взыскателю были подтверждены заявками на кассовый расход.

Отмечается, что в 2015 году суммы перечислялись по указанным в исполнительном листе реквизитам, а в 2016 году пристав кондопожского отдела внес в постановление о распределении денежных средств иной расчетный счет, нежели указанный взыскателем. Впоследствии поступающие деньги распределялись по неверным реквизитам и иными должностными лицами отдела.

В сентябре 2018 года женщине, получавшей деньги по ошибке, было вручено претензионное письмо о возврате "неосновательно приобретенных денежных средств".

Жительница Кондопоги согласилась вернуть деньги, но пояснила, что не может вернуть всю сумму единовременно.

В итоге 9 сентября в адрес Кондопожского городского суда было направлено исковое заявление о возврате неосновательно приобретенных денежных средств.

"Мы признаем свою ошибку. Назначена служебная проверка в структурном подразделении в Кондопожском районе", — добавили в пресс-службе ведомства.