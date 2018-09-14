УФА, 14 сен — РИА Новости. Ижевский суд направил на принудительное психиатрическое лечение сантехника одной из больниц города за сексуальное насилие над семью маленькими девочками, сообщили в следственном управлении СК РФ по Удмуртии.
"За это злоумышленник предлагал девочкам небольшие денежные вознаграждения. После того, как одна из потерпевших рассказала о происходящем родителям, они обратились в полицию. Потерпевшими стали семь девочек, злоумышленник обвинялся в совершении 15 эпизодов преступлений", — сообщили в следственном управлении СК РФ Удмуртии.
Следователи допросили свыше 100 свидетелей, в отношении потерпевших детей повели судебно-медицинские экспертизы.
"В ходе комплексной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством в виде шизофрении и сексуального предпочтения в форме педофилии. Ленинский районный суд Ижевска назначил мужчине принудительное медицинское лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", — говорится в сообщении следствия.