УФА, 14 сен — РИА Новости. Ижевский суд направил на принудительное психиатрическое лечение сантехника одной из больниц города за сексуальное насилие над семью маленькими девочками, сообщили в следственном управлении СК РФ по Удмуртии.

Ранее следствие сообщало подробности расследования уголовного дела о "насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших 14-летнего возраста" в отношении 62-летнего жителя города Ижевск, который работал сантехником в одной из больниц города. Сообщалось, что мужчина знакомился с девочками в возрасте 8-9 лет на улице и во дворе своего дома, а затем под разными предлогами заманивал их в свою квартиру или садовый домик, где на протяжении года неоднократно совершал сексуальное насилие над детьми.

"За это злоумышленник предлагал девочкам небольшие денежные вознаграждения. После того, как одна из потерпевших рассказала о происходящем родителям, они обратились в полицию. Потерпевшими стали семь девочек, злоумышленник обвинялся в совершении 15 эпизодов преступлений", — сообщили в следственном управлении СК РФ Удмуртии.

Следователи допросили свыше 100 свидетелей, в отношении потерпевших детей повели судебно-медицинские экспертизы.

"В ходе комплексной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством в виде шизофрении и сексуального предпочтения в форме педофилии. Ленинский районный суд Ижевска назначил мужчине принудительное медицинское лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", — говорится в сообщении следствия.