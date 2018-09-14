Житель Нижегородской области пойдет под суд из-за угроз врачу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Житель Чкаловского района, напавший на врача и угрожавший его убить, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Следствие установило, что в январе 2018 года мужчину доставили в больницу города Чкаловска. После осмотра обвиняемый схватил врача за шею и стал угрожать убийством. Освободиться коллеге помогли медработники, которые услышали крики и шум борьбы.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у нападавшего психическое расстройство, и он не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими, говорится в сообщении прокуратуры.

"Уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации будет рассмотрено мировым судьей Чкаловского судебного района", — добавляется в сообщении прокуратуры.