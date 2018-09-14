В Новокузнецке столкнулись автомобиль и школьный автобус

КЕМЕРОВО, 14 сен — РИА Новости. Кузбасские полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Новокузнецке с участием школьного автобуса, в который врезался автомобиль, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

По данным ведомства, инцидент произошёл около 12.15 (8.15 мск) на улице Гончарова в Новокузнецке. Здесь столкнулись ВАЗ-2109 и пассажирская "ГАЗель", перевозившая школьников в поселок Подгорный.

"По предварительной информации, 23-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "ГАЗелью". В салоне микроавтобуса находилось десять школьников, все они были пристегнуты ремнями безопасности, никто из детей не пострадал", — сообщили в ГУМВД.

Кузбасская полиция просит водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и выполнять требования сотрудников ДПС.