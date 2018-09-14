В Якутии завершили расследование дела о гибели рабочего на руднике

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели рабочего при взрыве в подземном руднике "Удачный" в Якутии, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следствие установило, что 11 июля взрывник на шахте "Удачный", принадлежащей алмазодобывающей компании "Алроса", осуществлял работы по закладке взрывчатого вещества и детонатора в подземном руднике. По информации следствия, работник нарушил схему угла бурения, из-за чего произошел взрыв, в результате которого стоявший рядом взрывник скончался на месте от полученных телесных повреждений. Ему было 42 года.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению работника Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления АК "АЛРОСА" в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый допустил нарушение правил безопасности, а также ведомственные нормативные акты и должностные инструкции. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.