Приставы изъяли ценные вещи осужденного за взятки экс-главы Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 сен — РИА Новости. Приставы изъяли для реализации ювелирные изделия экс-главы Карелии Андрея Нелидова, который был приговорен к 8 годам колонии и штрафу в 27,5 миллиона рублей за получение взяток, сообщает служба судебных приставов республики.

"Одиннадцатого сентября судебный пристав наложил арест на ценные вещи, принадлежащие должнику, и изъял их. В счет погашения долга будут реализованы подарочные медали, изделия из драгоценных металлов, дорогостоящие часы, в том числе именные часы, и иные коллекционные сувениры. В общей сложности 17 наименований", — говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в ведомстве, речь идет о Нелидове.

Петрозаводский городской суд 2 марта 2018 года приговорил Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 миллиона рублей штрафа. Кроме того, суд постановил лишить его государственной награды.

Нелидов, руководивший Карелией с 2010 по 2012 годы, в 2013 году был назначен директором музея-заповедника "Кижи". Он был арестован в сентябре 2015 года по делу о взятке. На имущество был наложен арест.

Как установил суд, Нелидов при посредничестве своего советника Ивана Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей порядка 4,6 миллиона рублей взяток. За это он предоставлял возможность торговать на территории заповедника.

Музей-заповедник "Кижи" — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.