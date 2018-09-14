В Ростовской области проверяют сообщение о том, что бульдозер раздавил птиц

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с сообщением о том, что бульдозер давит индеек, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.

"По факту размещения видеоролика нами организована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", — сказал представитель прокуратуры.

Ранее на сайте Donday появилась информация о том, что в редацию прислали видео, на котором небольшой бульдозер на высокой скорости ездит по загону и давит колесами и ковшом маленьких индюшек. Затем отъезжает на небольшое расстояние и с разгона снова наезжает на птиц. По словам автора видео, оно снято на одной из ферм предприятия "Евродон", которая сейчас находится в сложном финансовом положении, пишет издание.

По информации пресс-службы компании "Евродон", по данным видеоматериалам проводится служебное расследование, так как они свидетельствуют о явных нарушениях технологий, и специалисты, их допустившие, понесут наказание.

"Им точно не ставились такие задачи. Такое отношение к животным и к работе является отступлением от технологий и общечеловеческих норм, что не является ни политикой компании, ни политикой ее главы", — говорится в комментарии компании.