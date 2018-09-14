В Омске самолет вынужденно сел из-за плохого самочувствия пассажира

НОВОСИБИРСК, 14 сен — РИА Новости. Пассажирский Boeing авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Барнаула в Москву, в пятницу утром незапланированно сел в Омске из-за пассажира, которому стало плохо, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании в аэропорту Омска.

"Самолет совершил посадку в Омске в 8.35 (5.35 мск) из-за того, что одному из пассажиров внезапно стало плохо. Посадка прошла успешно, пассажира увезли в больницу", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время самолет готовится к вылету, который запланирован на 14.00 (11.00 мск).