Движение на серой ветке московского метро снова идет по графику

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Движение поездов Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы восстановлено и введено в график, сообщается в Twitter-аккаунте столичного метрополитена в пятницу.

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график после инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 14 сентября 2018 г.

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Ранее в пятницу сообщалось, что интервалы движения поездов на южном участке "серой" ветки увеличены из-за инцидента с пассажиром.

"Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график после инцидента с пассажиром", — говорится в сообщении.