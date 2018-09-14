Сбой произошел на серой ветке метро Москвы

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Интервалы движения поездов московского метрополитена на "серой" ветке увеличены из-за инцидента с пассажиром, сообщает пресс-служба московской подземки в Twitter.

На Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии по направлению в центр из-за инцидента с пассажиром. Движение вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 14 сентября 2018 г.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии по направлению в центр из-за инцидента с пассажиром", — говорится в сообщении.

Добавляется, что движение вводится в график.