Пытавшийся поджечь школу житель Бурятии заявил, что перепутал здания

КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Пьяный мужчина хотел отомстить сотруднику гостиницы в Улан-Удэ за замечание и поджечь ее, однако перепутал здания и поджег школу №5, где в январе этого года подростки напали на учеников, сообщила в пятницу пресс-служба МВД по республике.

В четверг утром в полицию поступило сообщение о возгорании окна школы. По подозрению в поджоге оперативники задержали 32-летнего мужчину, временно неработающего рецидивиста. В результате пожара никто не пострадал, последствия были ликвидированы в тот же день.

"При допросе злоумышленник вину в совершении преступления признал и пояснил, что мотивом совершения преступного деяния стало желание отомстить сотруднику гостиницы. Накануне, когда он вместе с другом распивал спиртное, администратор сделал замечание расшумевшимся гражданам. Однако разгоряченный алкоголем злоумышленник перепутал здания и нанес ущерб учебному учреждению", — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), по данной статье ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.