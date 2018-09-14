В Оренбургской области при пожаре сгорели более 50 гаражей

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Свыше 50 гаражей, два легковых автомобиля и 15 хозяйственных построек уничтожены огнем в результате крупного пожара на площади 1,5 тысячи квадратных метров в гаражно-строительном кооперативе в Оренбургской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"При пожаре в ГСК в населенном пункте Первомайский Оренбургского района площадью 1,5 тысячи квадратных метров огнем уничтожены 55 гаражей, 15 хозпостроек и две легковушки", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства пожара выясняются.

В регионе в четверг спасатели боролись с огнем также в садоводческом товариществе "Сокол" в Оренбурге — тогда сгорели два дачных дома и 13 хозпостроек.