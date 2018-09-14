В Дагестане в ходе перестрелки ликвидировали боевика, заявил источник

МАХАЧКАЛА, 14 сен — РИА Новости. Силовики ликвидировали боевика в ходе перестрелки в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил РИА Новости информированный источник.

Инцидент произошёл в ночь на пятницу около населённого пункта Чонтаул Хасавюртовского района Дагестана.

Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов, но из салона открыли стрельбу.

"Произошла перестрелка, нападавший был ликвидирован. Машина загорелась", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что личность убитого пока не установлена, так как автомобиль загорелся.