У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в пятницу утром по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана на глубине 22 километра в 56 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск, расположенного на востоке полуострова", — сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 10,6. По информации краевого главка МЧС, в населенных пунктах региона сейсмическое событие не ощущалось.