На Ставрополье заключенного по ошибке выпустили на свободу

ПЯТИГОРСК, 13 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками колонии, которые по ошибке отпустили на свободу заключенного, сообщает СУСК по Ставропольскому краю.

"По данным следствия, в августе текущего года суд удовлетворил ходатайство одного из заключенных о переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение. Однако при оформлении документов из-за небрежности осужденный был включен в список лиц, которым суд заменил лишение свободы на исправительные работы, в результате чего заключенному были выданы документы об освобождении, и он покинул исправительное учреждение", — говорится в сообщении.

По данным СК, несколько дней спустя мужчина был задержан и возвращен в колонию.

Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю, уточнили в СК.

"В настоящее время по уголовному делу допрошены сотрудники исправительного учреждения, изъяты и осмотрены документы, принимаются меры к установлению должностных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности", — добавили в ведомстве.