В Севастополе возбудили дело из-за избиения инспектора ГИБДД

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении избившего подчиненного заместителя командира отдельной роты ДПС в Севастополе, сообщила пресс-служба городского СК.
По данным следствия, 12 мая обвиняемый избил инспектора ГИБДД в Севастополе за то, что тот оставил патрульный автомобиль припаркованным около въезда на стоянку МРЭО.
Решив проучить подчиненного, заместитель командира перепарковал автомобиль, а инспектору сообщил, что служебную машину угнали, и потребовал выдать ему служебное удостоверение. После отказа обвиняемый не менее четырех раз ударил руками и ногами потерпевшего по голове и туловищу. У его подчиненного диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
Замкомандира роты отстранен от исполнения служебных обязанностей в связи с заведением в отношении него уголовного дела. Кроме того, к руководителям подразделения за недостатки в работе с личным составом будут применены меры дисциплинарного взыскания, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.