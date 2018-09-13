В Севастополе возбудили дело из-за избиения инспектора ГИБДД

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении избившего подчиненного заместителя командира отдельной роты ДПС в Севастополе, сообщила пресс-служба городского СК.

"Следственным отделом по Гагаринскому району (города Севастополя — ред.) … возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командира отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по городу Севастополю, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия", — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 12 мая обвиняемый избил инспектора ГИБДД в Севастополе за то, что тот оставил патрульный автомобиль припаркованным около въезда на стоянку МРЭО.

Решив проучить подчиненного, заместитель командира перепарковал автомобиль, а инспектору сообщил, что служебную машину угнали, и потребовал выдать ему служебное удостоверение. После отказа обвиняемый не менее четырех раз ударил руками и ногами потерпевшего по голове и туловищу. У его подчиненного диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

В качестве доказательной базы используется запись с нагрудного видеорегистратора инспектора, проводятся следственные действия. Преступление выявила служба собственной безопасности УМВД России по Севастополю в рамках проведенной служебной проверки.

Замкомандира роты отстранен от исполнения служебных обязанностей в связи с заведением в отношении него уголовного дела. Кроме того, к руководителям подразделения за недостатки в работе с личным составом будут применены меры дисциплинарного взыскания, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.