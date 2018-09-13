На Урале задержали подозреваемого в убийстве десятилетней девочки

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в городе Каменск-Уральский Свердловской области, сообщается на сайте СК РФ.

По информации следствия, тело девочки с признаками криминальной смерти было обнаружено утром в среду в квартире дома по улице Алюминиевая. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней. В результате следственных действий был установлен подозреваемый.

"В результате комплекса неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, на территории Челябинской области установлен и задержан подозреваемый, 1974 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в Свердловскую область для проведения с его участием следственных мероприятий", — говорится в сообщении.

Следствие намерено выяснить причины и условия, которые привели к случившемуся, расследование уголовного дела продолжается.