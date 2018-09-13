В Иваново на мужчину, не сообщившего о террористе, завели дело

БРЯНСК, 13 сен — РИА Новости. Житель Ивановской области, знавший из переписки в соцсетях, что его знакомый участвует в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Ирака и Сирии, но не сообщивший об этом в органы власти, стал фигурантом уголовного дела, сообщает УФСБ в Ивановской области.

"Следственным отделением УФСБ России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении") в отношении жителя Ивановской области 1997 года рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый в ходе переписки со своим знакомым в социальной сети "Вконтакте" узнал, что тот участвует в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Ирака и Сирии. При этом он имел реальную возможность передать эти сведения в "органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлениях и лицах, которые готовят, совершают или совершили преступления, предусмотренные законодательством РФ".

Наказание по статье предусматривает штраф, принудительные работы, либо лишение свободы сроком до одного года, уточняет ведомство.