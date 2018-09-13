В Омске водитель насмерть сбил двух пешеходов на обочине

НОВОСИБИРСК, 13 сен — РИА Новости. Водитель Lada Granta вечером в четверг в Омске насмерть сбил двух идущих по обочине дороги пешеходов и пытался скрыться, машину задержал водитель большегруза Freightliner, сообщает УМВД по региону.

Сообщение о ДТП на улице Комбинатской поступило в дежурную часть омской полиции в 17.10 (14.10 мск).

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada Granta, 34-летний мужчина, в районе дома № 11 допустил наезд на двух пешеходов, двигавшихся по обочине в попутном направлении. После чего попытался скрыться с места происшествия, однако, водитель большегрузного автомобиля Freightliner преградил ему движение", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в результате ДТП два пешехода — мужчины, личности которых устанавливаются, скончались на месте происшествия. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.