Нападение грабителей на предпринимателя в Татарстане попало на видео

КАЗАНЬ, 13 сен — РИА Новости. Следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных во дворе дома известного предпринимателя из татарстанской Бугульмы Евгения Деданина, который в среду убил двух грабителей, напавших на него и его семью дома.
Сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в дом 41-летнего бугульминского предпринимателя Деданина, поступило в полицию в среду около 8.20 мск. По данным МВД по Татарстану, двое неизвестных в масках ворвались в дом, угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли огнестрельное оружие ограниченного поражения, записи камер видеонаблюдения, остатки масок нападавших, принадлежавшие им рацию, ключи, отвертку, бинокль.
Личности погибших установлены, это жители Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 39-летний Владислав Колоярцев.
Следователем проведен осмотр места преступления, назначены судебно-медицинские, судебно-генетические, судебно-баллистические, судебно-трасологические и судебно-психиатрическая экспертизы. Также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В отношении Деданина избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.