Нападение грабителей на предпринимателя в Татарстане попало на видео

КАЗАНЬ, 13 сен — РИА Новости. Следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных во дворе дома известного предпринимателя из татарстанской Бугульмы Евгения Деданина, который в среду убил двух грабителей, напавших на него и его семью дома.

На видео, размещённом на странице Следственного комитета РФ в соцсетях, видно, как двое мужчин в темной одежде, в накинутых на голову капюшонах ведут Деданина, у которого связаны руки и заклеен скотчем рот, из одного здания в другое. Один из нападавших – с рюкзаком за плечами, у обоих в руках предметы, похожие на пистолеты.

Сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в дом 41-летнего бугульминского предпринимателя Деданина, поступило в полицию в среду около 8.20 мск. По данным МВД по Татарстану, двое неизвестных в масках ворвались в дом, угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли огнестрельное оружие ограниченного поражения, записи камер видеонаблюдения, остатки масок нападавших, принадлежавшие им рацию, ключи, отвертку, бинокль.

По информации следственного управления СК по Татарстану, в отношении 41-летнего Деданина возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".

Личности погибших установлены, это жители Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 39-летний Владислав Колоярцев.

Следователем проведен осмотр места преступления, назначены судебно-медицинские, судебно-генетические, судебно-баллистические, судебно-трасологические и судебно-психиатрическая экспертизы. Также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В отношении Деданина избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.