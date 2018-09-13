На Урале установили личность подозреваемого в убийстве девочки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы установили подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в городе Каменск-Уральский Свердловской области, в настоящее время ведется его розыск, сообщает в четверг СУСК по региону.

По информации следствия, тело девочки с признаками криминальной смерти было обнаружено утром в среду в квартире дома по улице Алюминиевая. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве малолетней.

"В результате комплекса первоначальных неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, установлен и разыскивается предполагаемый подозреваемый — Николай Александрович Агеев, 01.05.1974 года рождения. Приметы разыскиваемого: славянской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 170-180 сантиметров, волосы темные, брови густые, нос прямой. Одет: коричневая куртка; кофта светлого цвета с тонкими черными полосками; черные туфли; черные брюки или синие джинсы", — говорится в сообщении.

Следствие и полиция продолжаются устанавливать обстоятельства произошедшего. Органы Следственного комитета по Свердловской области обращаются с просьбой к общественности сообщить имеющуюся информацию о местонахождении разыскиваемого по следующим телефонам: 8(3439)32-23-15, 34-80-90, 32-60-54, 32-60-42.

Начальник пресс-службы ГУМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости в четверг, что работа по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого проводится сыщиками уголовного розыска ОВД города Каменск-Уральский совместно с коллегами из "убойного отдела" ГУМВД РФ по Свердловской области. "Граждане, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, могут сообщить имеющуюся информацию по телефону областного главка полиции: 8(343)358-71-61 или по линии "02", — отметил полковник Горелых.