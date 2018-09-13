На Кубани два человека погибли в ДТП с легковушкой и автобусами

СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. ДТП, в котором автомобиль Opel столкнулся с рейсовым автобусом, после чего ударил еще один микроавтобус, произошло на трассе Краснодар — Кропоткин, в результате аварии погибли двое мужчин 1971 и 1992 годов рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"По предварительным данным, на 82-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин произошло столкновение автомобиля Opel с рейсовым автобусом Kia, движущимся из Краснодара в Нефтекумск. От удара автобус съехал на обочину и опрокинулся, а автомобиль Opel столкнулся с заказным микроавтобусом Volkswagen, движущимся в попутном направлении", — говорится в сообщении регионального управления.
Отмечается, что причиной ДТП мог стать большегрузный автомобиль, двигавшийся впереди автомобиля Opel и совершивший небезопасный маневр. В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ДПС регулируют движение с целью минимизации заторовой ситуации.