На Кубани два человека погибли в ДТП с легковушкой и автобусами

СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. ДТП, в котором автомобиль Opel столкнулся с рейсовым автобусом, после чего ударил еще один микроавтобус, произошло на трассе Краснодар — Кропоткин, в результате аварии погибли двое мужчин 1971 и 1992 годов рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть отдела МВД России по Усть-Лабинскому району в 11.30.

"По предварительным данным, на 82-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин произошло столкновение автомобиля Opel с рейсовым автобусом Kia, движущимся из Краснодара в Нефтекумск. От удара автобус съехал на обочину и опрокинулся, а автомобиль Opel столкнулся с заказным микроавтобусом Volkswagen, движущимся в попутном направлении", — говорится в сообщении регионального управления.

"В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир легкового автомобиля — двое мужчин 1971 и 1992 годов рождения. Никто из пассажиров и водителей автобусов за медицинской помощью не обратился. Пассажиров пересадили на другой транспорт и отправили до пункта назначения. Установлено, что в момент аварии в рейсовом автобусе, кроме водителя, находилось 7 человек, в микроавтобусе — 15", — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что причиной ДТП мог стать большегрузный автомобиль, двигавшийся впереди автомобиля Opel и совершивший небезопасный маневр. В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ДПС регулируют движение с целью минимизации заторовой ситуации.