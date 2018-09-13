В Москве проверят данные о травмировании ребенка при выходе из автобуса

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Следователи проверят информацию о травмировании ребенка при выходе из автобуса на Угличской улице в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ребенок не успел выйти из автобуса, в то время как водитель начал закрывать двери, в результате чего девочка получила травму стопы. По данным Ивановой, инцидент произошел на Угличской улице.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки по факту травмирования ребенка, размещенного в средствах массовой информации", — приводит слова Ивановой пресс-служба ведомства.

Она также добавила, что следователи выяснят все обстоятельства и причины произошедшего.