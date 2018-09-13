СК объявил в розыск сотрудника Центра "Э" по СКФО из-за дела о пытках

ПЯТИГОРСК, 13 сен — РИА Новости. Следователи объявили в розыск заместителя начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Рустама Жилетежева, подозреваемого в пытках задержанного жителя Карачаево-Черкесии, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

Ранее СК РФ сообщил, что в отношении Жилетежева возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Следствие началось после заявления местного жителя, который рассказал, что из-за отказа сотрудничать и давать ложные показания полицейские стали его пытать, в том числе электрическим током.

"Объявлен в розыск 34-летний Рустам Жилетежев… По возбужденному уголовному делу возникла необходимость в проведении ряда следственных мероприятий с участием Жилетежева, однако местонахождение подозреваемого установить не представилось возможным, в связи с чем у следствия появились основания полагать, что сотрудник полиции умышленно скрывается от органов следствия, препятствуя ходу расследования уголовного дела", — говорится в сообщении.