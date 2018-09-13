Житель Бурятии пытался поджечь школу, где произошло нападение на учеников

КРАСНОЯРСК, 13 сен — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в поджоге окна школы №5 в поселке Сосновый бор Улан-Удэ, где в январе этого года подростки устроили нападение на учеников, сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Утром 13 сентября в полицию Октябрьского района поступила информация о возгорании окна снаружи здания школы №5 в п. Сосновый бор… Предварительно установлено, что к окну подходил неизвестный злоумышленник. В результате активных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 32-летний временно неработающий, ранее неоднократно судимый житель Заиграевского района. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что "в связи резонансным происшествием в январе 2018 года в данной школе, раскрытие преступления было взято на контроль министром внутренних дел по республике Бурятия". По данным пресс-службы, пострадавших нет.

В пресс-службе правительства республики в свою очередь сообщили, что ситуация проверяется. Представитель отдела образования администрации Улан-Удэ Дулма Балдарова сообщила РИА Новости, что окно в школе уже отремонтировали, а помещение, в которое оно ведет, закрыто. Об инциденте директор школы сразу же сообщила в отдел образования горадминистрации и в правоохранительные органы. В происшествии никто не пострадал, так как окно подожгли около 6,00, когда в школе никого не было.

Нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.