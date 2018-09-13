В Ульяновске предприниматель получил срок за убийство тещи

САМАРА, 13 сен — РИА Новости. Суд в Ульяновске приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима местного предпринимателя, избившего до смерти тещу гантелью, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

По информации пресс-службы, пожилая женщина с тяжелой травмой головы была обнаружена в одном из домов по улице Тенистой 9 сентября 2017 года. Она была доставлена в больницу, где спустя неделю скончалась. Как выяснилось, потерпевшая проживала вместе с семьей зятя-предпринимателя. По данным надзорного ведомства, в тот вечер между близкими родственниками произошел конфликт, в ходе которого нападавший нанес жертве несколько ударов по голове 2-килограммовой гантелью.

"На основании представленных прокуратурой Заволжского района Ульяновска доказательств Андрей Правосудов признан судом виновным в убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ) и приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима", — говорится в сообщении.