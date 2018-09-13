Правоохранители обнаружили у жителя Подмосковья более трех тысяч патронов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правоохранители обнаружили у жителя Подмосковья пистолет и 3,5 тысячи патронов, заведено уголовное дело, говорится в сообщении ГУМВД России по Московской области.

"В деревне Горышкино установлен 54-летний местный житель, подозреваемый в хранении боеприпасов и оружия. При проведении обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом, а также около 3,5 тысячи патронов различного калибра ", — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, пистолет и патроны относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, пригодных для производства выстрела, добавляется в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Правонарушитель находится под подпиской о невыезде.