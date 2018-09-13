Суд в Москве ограничил сыну Черномырдина выезд за границу

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы временно ограничил право на выезд из России бизнесмену Виталию Черномырдину, сыну бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство Руслана Губайдуллина, финансового управляющего Черномырдина, который в апреле этого года был признан банкротом. Суд ограничил Черномырдину-младшему выезд за границу до завершения или прекращения производства по делу о его банкротстве.

Как пояснил в четверг представитель Губайдуллина в суде, Черномырдин "не выходит на связь" с финансовым управляющим, в том числе не участвует в судебных заседаниях и не получает письма на почте. "Не передается имущество, не предоставляется (финансовому управляющему) информация о принадлежащих ему банковских счетах и картах", — сказал представитель управляющего, отметив, что такое поведение делает невозможным реализацию имущества.

Как сообщил в четверг представитель Губайдуллина, на данный момент в реестр требований кредиторов Черномырдина включены требования на сумму более 20,4 миллиарда рублей. Представители кредиторов "Северстали" и ВТБ поддержали ходатайство об ограничении должнику права выезда за рубеж. По их словам, за такую меру проголосовало и собрание кредиторов.

Арбитраж Москвы в апреле признал Виталия Черномырдина банкротом, суд открыл процедуру реализации его имущества. Заявление о банкротстве Черномырдина-младшего поступило в арбитраж в сентябре 2016 года. Первая процедура банкротства — реструктуризация долгов — была введена в сентябре 2017 года по заявлению банка ВТБ, задолженность перед которым составляла более 304 миллионов рублей. В настоящее время крупнейшим кредитором, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Виталия Черномырдина, является металлургическая компания "Северсталь". По словам ее представителя, обязательства перед ней превышают 18 миллиардов рублей.

Столичный арбитраж ранее отклонил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер, в котором банк просил наложить арест на имущество Черномырдина, в том числе ретро-автомобиль Cadillac 1937 года выпуска, доли в четырех ООО и гаражный бокс площадью 18 квадратных метров на улице Каховка в Москве.